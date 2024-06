Blick in den Zuschauerraum in einem Theater.

Magdeburg - Für ihr eigenes Theaterprojekt ist die 19 Jahre alte Johanna Steudel vom Verein Spielmitte in Halle mit dem ersten Platz des Kinder- und Jugend-Kultur-Preises Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Sie habe in ihrer Inszenierung „villain era“ als Autorin und Regisseurin ein beeindruckendes Eigenprojekt verwirklicht, teilte die Jury am Freitag zur Preisverleihung mit. Der zweite Preis ging an die zehnjährige Anna Pruschek aus Magdeburg für ihre künstlerischen Nachbildungen unterschiedlicher Speisen. Die ebenfalls zehn Jahre alte Ella Hensel aus der Landeshauptstadt wurde mit dem dritten Preis ausgezeichnet für ihre Geschichte „Ein Elephant der Trompete lernen wollte“.

Für den Kinder- und Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt waren den Angaben zufolge 105 Beiträge von mehr als 900 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 6 bis 21 Jahren eingereicht worden. Die Sparten reichen von bildender Kunst über Theater, Tanz, Musik bis zu Literatur und Film. Der Preis ist mit zusammen 6500 Euro dotiert. In diesem Jahr lautete das Motto „Flausen im Kopf“. Neben den drei Hauptpreisen gibt es zwei Förderpreise, einen Sonderpreis einer Kinder- und Jugendjury sowie fünf Anerkennungspreise.

Der Preis wird seit 1997 jährlich verliehen. Der Wettbewerb wird koordiniert durch die Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. Das Motto für den kommenden Preis lautet „Hokus Pokus“. Einsendeschluss ist der 1. April 2025.