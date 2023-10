Magdeburg - Mehr als acht Monate nach der zwangsweisen Schließung der Kinderintensivstation am Universitätskinderklinikum Magdeburg wegen Fachkräftemangel steht die Wiederöffnung bevor. Die Station solle am 1. November wieder ihre Arbeit aufnehmen, teilte die Uniklinik am Donnerstag mit. Die Kinderintensivstation war Anfang Februar geschlossen worden, weil entsprechend ausgebildete Kinderärzte fehlten. Mit sei ein neuer leitender Chefarzt gefunden worden, hieß es. Der Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit den Zusatzqualifikationen Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin war zuvor an der Klinik der Kinder- und Jugendmedizin der Universität Rostock tätig.

Auf der Station gibt es zunächst sechs Betten zur Behandlung, es sollen einmal acht werden. Während der Schließzeit der Kinderintensivmedizin in der Magdeburger Uniklinik seien die Fälle vor allem im Universitätsklinikum Halle versorgt worden. Die Zeit der Schließung wurde den Angaben zufolge für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sowie Investitionen genutzt, etwa für Renovierungen und neue technische Ausstattung.