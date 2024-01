Erfurt - Immer mehr Kinder bewerben sich für einen Platz bei der Jury für den Wettbewerb „Digital“ beim Kindermedienfestival Goldener Spatz. „Da sehen wir einen absoluten Zuwachs“, sagte die neue Festivalleiterin Elisabeth Wenk der Deutschen Presse-Agentur. Sie führt das gestiegene Interesse auf den Lebensalltag der jungen Mediennutzer zurück: „Kinder bewegen viel transmedialer als viele Erwachsene: Sie spielen in einem Game eine Serie nach, die sie gesehen haben, und greifen danach dann zu einem Buch.“

Am Mittwoch endete die Sichtungsphase, in der Fachleute entscheiden, welche Beiträge in den Wettbewerb Kino-TV gehen. 164 Einreichungen gab es Wenk zufolge dieses Mal dafür. Um die 30 davon werden ausgewählt. Dazu kommen 26 Einreichungen im Bereich Digital, zu dem Apps, Spiele, aber auch Web-Serien zählen können. „Die Kategorie zeichnet sich vor allem durch ein interaktives Element aus“, so Wenk. Die Zahl der eingereichten Beiträge sei - coronabereinigt - in etwa so hoch wie in den vergangenen Jahren.

Inhaltlich gehe es bei den diesmaligen Film- und TV-Einreichungen viel um Themen wie Flucht, Ausgrenzung und Rassismus. Viele Produktionen griffen auch den Klimawandel auf. „Mal subtil, mal sehr offensichtlich“, sagte Wenk. Armut spiele im Kurzfilmbereich eine größere Rolle. Besonders fielen die Beiträge auch durch starke Mädchenrollen auf. „Und die sind wunderbar vielfältig und nicht stereotyp besetzt“, sagte Wenk.

Der Goldene Spatz findet jedes Jahr in Gera und Erfurt statt, es gilt als größtes Festival für deutschsprachige Kindermedien. Eine Besonderheit dabei sind die Kinderjurys: Film- und Medienfans im Alter von 9 bis 13 Jahren aus dem deutschsprachigen Raum können sich für einen Juryplatz bewerben. Gemeinsam küren die Kinder dann nach Sichtung der Beiträge die Festivalgewinner und vergeben die Hauptpreise in Form von Goldenen-Spatz-Trophäen.

Interessierte Kinder können sich für die diesjährige Jury noch bis zum 11. Februar bewerben. Die Festivalwoche dauert dieses Mal vom 2. bis zum 8. Juni.