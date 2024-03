Ein Kind spielt in einer Kita.

Erfurt - Der Thüringer Kinderschutzbund hat mit Nachdruck Verbesserungen bei der Betreuungsqualität in den Kindergärten gefordert. Man sei enttäuscht, dass „die längst überfällige Änderung“ des Kindergartengesetzes noch immer nicht beschlossen sei, teilte der Kinderschutzbund am Donnerstag mit. „Damit sehen wir die Entwicklung der Qualität frühkindlicher Bildung in Thüringen auf die lange Bank geschoben“, sagte Mario Braun, Vorstandsmitglied des Kinderschutzbundes Thüringen, laut einer Mitteilung.

In der Thüringer Landespolitik ringen Linke, SPD, Grüne, CDU und FDP seit Langem um eine Änderung des Personalschlüssels in Kindergärten. Ziel ist es, dass sich in Zukunft eine Erzieherin oder ein Erzieher um weniger Kinder gleichzeitig kümmern muss. Das legen auch mehrere Studien nahe. Eine weitreichende Kita-Reform, wie sie Rot-Rot-Grün anstrebte, gilt als vorerst gescheitert. Ob es aber zu den Betreuungsverbesserungen noch kommen wird, ist bislang offen.