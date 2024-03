Düsseldorf - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Missbrauchskomplex Lügde hat sich mit einer besonders heiklen Fragestellung auseinandergesetzt: Wie sind Polizei, Justiz und Jugendeinrichtungen mit missbrauchten Kindern umgegangen, die im Laufe der Jahre selbst zu Tätern wurden? Als Zeugen wurden dazu am Montag in Düsseldorf ein Richter und drei Richterinnen von Amts- und Landgerichten in Detmold und Paderborn befragt, die bei der juristischen Bewältigung des Tatkomplexes Lügde mit dieser Problematik befasst waren.

Dabei ging es unter anderem um einen Jugendlichen, der als Kind selbst jahrelang von einem der Haupttäter auf dem Campingplatz in Lügde missbraucht und vergewaltigt worden war. Er hatte nach Aufdeckung des Tatkomplexes zweieinhalb Monate in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft verbracht, obwohl er selbst „ein hoch traumatisierter Junge“ gewesen sei, wie eine Richterin vom Landgericht Paderborn ihn beschrieb.

Aus Angst um ihre eigenen Schützlinge sei lange Zeit keine Jugendeinrichtung bereit gewesen, den kranken Jungen aufzunehmen, bis der damals 16-Jährige schließlich im Mai 2019 mit einem entsprechenden ärztlichen Gutachten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marsberg aufgenommen werden konnte. In dem Verfahren gegen ihn wurde er vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern wegen mangelnder strafrechtlicher Verantwortungsreife freigesprochen.

Der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas beklagte - auch in einem weiteren ähnlichen Fall - „höchst fragwürdige Vernehmungen“ bei der Polizei. So seien Jungen, die zunächst als Opfer geladen worden seien, plötzlich als Täter vernommen worden - ohne die erforderliche Belehrung, ohne einen konkreten Tatvorwurf und teils auch ohne einen Rechtsbeistand, sagte der Ex-Polizist der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei der psychosozialen Begleitung der Opfer sieht er Handlungsbedarf.

Ein Richter am Amtsgericht Detmold, der 2019 mit einem der Opfer des Tatkomplexes Lügde befasst war, sagte im Untersuchungsausschuss, ein Geständnis sei wertlos gewesen, weil der Vernommene nicht über seinen Beschuldigten-Status belehrt worden sei. Die Polizei hätte aber wissen müssen, dass der junge Mann nicht nur Opfer, sondern auch Beschuldigter gewesen sei, sagte der Detmolder Richter. „Einige Vernehmungen waren nicht optimal.“

Der jahrelange sexuelle Missbrauch auf einem Campingplatz im lippischen Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen hatte nach Bekanntwerden der monströsen Verbrechen im November 2018 bundesweit für Entsetzen gesorgt. Über viele Jahre waren bis Ende 2018 zahlreiche Kinder von mehreren Männern sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Die beiden Haupttäter waren 2019 vom Landgericht Detmold zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Der NRW-Landtag hatte 2019 einen Untersuchungsausschuss eingesetzt und in dieser Wahlperiode neu aufgelegt, um die Rolle der Jugendämter in der Region und die Arbeit der Polizei zu beleuchten.