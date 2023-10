Vor dem Kinderfilm „Paw Patrol“ wurden in einem Kino Trailer von den Horrorfilmen „Der Exorzist: Bekenntnis“ und „Saw X“ gezeigt.

Aachen - In einem Aachener Kino sind im Vorprogramm eines Kinderfilms aus Versehen Trailer für Horrorfilme gezeigt worden. Durch eine höchst ungewöhnliche Verkettung technischer Fehler kombiniert mit menschlichem Versagen seien mehrere Trailer mit einer Altersfreigabe ab zwölf Jahren gezeigt worden, teilte Moritz Stürtz mit, geschäftsführender Gesellschafter der Filmtheaterbetriebe Stürtz, die das Cineplex-Kino in Aachen betreibt.

Man habe sich bei den Gästen entschuldigt. Die technischen Fehler seien behoben worden, ähnliche Vorfälle seien für die Zukunft auszuschließen. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Nicht für Kinder geeignet

Vor „Paw Patrol“ (ohne Altersbeschränkung) wurden am Sonntagnachmittag demnach Trailer von den Horrorfilmen „Der Exorzist: Bekenntnis“ und „Saw X“ gezeigt. Die „Bild“ zitiert die Mutter eines Vierjährigen: „Es war so was von schockierend.“ Kinobetreiber Stürtz räumte ein, das sei sehr unschön für die Kleinen gewesen. Normalerweise ist es demnach technisch nicht möglich, bei Filmen ohne Altersbeschränkung wie „Paw Patrol“ Trailer mit Altersbeschränkung zu zeigen. Durch den Fehler liefen aber Trailer mit einer Altersfreigabe ab zwölf Jahren. Die Hauptfilme sind als FSK 16 beziehungsweise 18 eingestuft.

„Wir wissen, dass wir hier einen Fehler gemacht haben“, teilte Stürtz mit. Man habe sich vor Beginn des Films mit den Gästen zusammengesetzt und entschuldigt. Als Wiedergutmachung habe es Freikarten gegeben.