Zwei maskierte Männer mit Schusswaffe konnten den Mitarbeiter nicht einschüchtern. Warum die Täter trotz Drohung weder Zigaretten noch Geld erbeuteten.

Bremen - Zwei Räuber in Bremen haben sich von einem Kiosk-Mitarbeiter austricksen und ohne Beute in die Flucht schlagen lassen. Die zwei maskierten Männer bedrohten den 46 Jahre alten Verkäufer laut Polizei mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Dieser weigerte sich am Samstag, woraufhin das Duo Zigaretten wollte.

Der Verkäufer erwiderte, dass er ihnen diese gebe, wenn sie draußen warteten. Als die Täter den Kiosk verließen, schloss sich der Mitarbeiter ein und alarmierte die Polizei. Das Duo flüchtete ohne Beute stadteinwärts.