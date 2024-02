In einer Sommernacht brennt die Kirche Großröhrsdorf. Nach einer Woche wird ein Mann gefasst. Er soll das Feuer gelegt haben - nun will er sich erklären.

Bautzen - Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Feuer in der Stadtkirche von Großröhrsdorf muss sich ein wenig später unter Tatverdacht gefasster Mann dafür verantworten. Er ist vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Görlitz wegen schwerer Brandstiftung angeklagt. Sein Verteidiger erwartet zum Prozessauftakt in der Außenkammer Bautzen am Montag eine Erklärung seines Mandanten, der früheren Äußerungen zur Tat in Vernehmungen widersprochen habe.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen aus der Lausitz vor, am 4. August 2023 um 1.45 Uhr Feuer in dem protestantischen Gotteshaus gelegt zu haben. Dazu soll er Benzin in ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das barocke Gebäude gegossen und entzündet haben. Das Schiff der Barockkirche war zum Großteil ausgebrannt. Der gelernte Tischler aus der Gemeinde Räckelwitz war eine Woche danach festgenommen worden und ist seitdem in Untersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft hat er die Tat gestanden - dem vom Görlitz bestellten psychiatrischen Gutachter nach Angaben seines Anwalts später aber eine andere Variante erklärt. Für den Prozess sind insgesamt fünf Verhandlungstage bis Ende Februar terminiert.