Die Kirchenburg Walldorf, aufgenommen vor dem Gottesdienst am 10. Jahrestag des verheerenden Brandes der historischen Anlage in Südthüringen.

Walldorf - Die nach einem verheerenden Brand wieder aufgebaute Kirchenburg Walldorf in Südthüringen wird das Motiv einer neuen Briefmarke. Die Sondermarke werde bundesweit in einer Auflage von 2,5 Millionen Stück freigegeben, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Dienstag mit. Die Sondermarke des Bundesministeriums der Finanzen sei der Auftakt für die Briefmarkenreihe „Kirchen bewahren und beleben“.

Zur Freigabe der Marke am 3. Mai sei ein mehrtägiges Programm mit Führungen durch die Kirche, Konzerten, Angeboten für Kinder und mehr geplant.

Die Kirche war 2012 bei einem Brand stark beschädigt worden. Beim Wiederaufbau wurde ein neuartiges Konzept verfolgt. Heute gilt sie als Begegnungsort und ist unter anderem mit einer Kletterwand, einem Outdoor-Bücherschrank, einem Holzbackofen und einem Nistplatz für Störche ausgestattet.