Lübeck - Zu ihrer konstituierenden Sitzung ist die neu gewählte Synode der Evangelisch -Lutherischen Kirche in Norddeutschland am Vormittag in Travemünde zusammengekommen. Offiziell eröffnet wird die dreitägige Sitzung der Nordkirche am Nachmittag mit einem Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenzkirche, in dem nach Angaben die 155 Synodalen verpflichtet werden sollen. Anschließend will Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt die Tagung eröffnen.

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines oder einer Vorsitzenden des Kirchenparlaments sowie der beiden Stellvertreter. Am Abend wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für ein Grußwort in Travemünde erwartet.

Der Ende 2024 gewählten Landessynode gehören derzeit 155 Mitglieder an. 51 Prozent davon sind Frauen, 49 Prozent Männer. Ein Mandat ist derzeit noch unbesetzt.