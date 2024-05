Kirschernte in Sachsen-Anhalt früher als üblich

Kirschen der Sorte Regina hängen in einer Obstplantage an einem Baum.

Magdeburg - Die Kirschbäume in Sachsen-Anhalt können in diesem Jahr schon früher abgeerntet werden. Grund für die verhältnismäßig frühe Ernte seien die warmen Vormonate gewesen, teilte der Bauernverband am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Spätfrost habe jedoch dazu geführt, dass viele Bestände stark beschädigt worden seien.

Geschützt werden konnten die Pflanzen demnach beispielsweise mit Abdeckvlies und Feuerschalen. „Die Landesregierung Sachsen-Anhalt prüft aktuell, ob die Obstbauern unterstützt werden können“, ergänzte der Verband. Landwirtinnen und Landwirte würde zudem geholfen, wenn Kirschen direkt an Obstständen und in Hofläden gekauft würden.