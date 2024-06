Die Kita "Benjamin Blümchen" im sächsischen Bautzen will nach 32 Jahren den Namen des berühmten Zeichentrick-Elefanten loswerden. Das ist der Grund.

Benjamin Blümchen muss nach 32 Jahren aus dem Alltag einer in Bautzen verschwinden.

Bautzen/DUR. - Eigentlich ist der Name "Benjamin Blümchen", angelehnt an die berühmte Zeichentrickfigur des gemütlichen Elefanten, ein geläufiger Name für Kindertagesstätten deutschlandweit. Doch im sächsischen Bautzen soll damit nun Schluss sein, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Der Grund: Der freundliche und mitfühlende Dickhäuter soll angeblich wegen seines Zuckerkonsums schlechte Essgewohnheiten vorleben. Außerdem sei er nicht mehr "zeitgemäß", wie der Stadtrat in der sächsischen Stadt verkündete. Viele Kinder würden den Zeichentrickelefanten "nur noch aus der Erzählung der Eltern" kennen.

Die Stadtoberen mussten sich aufgrund von Elternwünschen mit einer Neubenennung der Kita beschäftigen. Die bezeichne sich immerhin seit zwei Jahren als "sportliche Kita".

Auch ein neuer Name wurde nach 32 Jahren bereits für die Einrichtung gefunden. Sis soll nun "Spreewichtel" heißen.