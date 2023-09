Mailand - Der frühere Werder-Bremen-Profi Davy Klaassen steht kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Inter Mailand. Der 30 Jahre alte Nationalspieler der Niederlande absolvierte am Freitagvormittag seinen Medizincheck in Italien. Am Vorabend war der Mittelfeldspieler noch im Playoff-Rückspiel zur Europa League für Ajax gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad (0:1) im Einsatz.

Der 41-malige Nationalspieler der Niederlande spielte von 2018 bis 2020 für Werder, ehe er nach Amsterdam zurückkehrte. Champions-League-Finalist Inter suchte dringend eine Verstärkung für das Mittelfeld, nachdem der Transfer des ehemaligen Leipzigers und Herthaners Lazar Samardzic (Udinese Calcio) im August überraschend platzte.