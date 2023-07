Dresden - Die Kritik an zu viel Bürokratie in Sachsen hält an. Der allgemeine Tenor, wonach Bürokratie als Belastung empfunden wird, sei bei allen Verbänden und Vereinigungen anzutreffen, sagte die frühere Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig in ihrer Funktion als Mitglied des Sächsischen Normenkontrollrates am Montag in Dresden.

Allerdings sei die Kritik häufig nicht mit konkreten Beispielen verknüpft gewesen. „Es ist uns nicht gelungen, so stichhaltig konkrete Beispiele zu finden, dass wir wirksam werden konnten auf Grund der Hinweise von den Verbänden und Kammern.“ Am Montag legte der Kontrollrat seinen Jahresbericht für 2022 vor.

Gespräche mit Verbänden zum Thema Bürokratieabbau sind ein Teil der Arbeit des Gremiums unter Vorsitz von Birgit Munz, die früher Präsidentin des Verfassungsgerichtes in Sachsen war. Die Experten des Kontrollrates überprüfen, ob die Folgen neuer Gesetze und Regelungen für Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar dargestellt wurden und welche Auswirkungen sie haben.

2022 wurden von dem Gremium 57 Gesetz- und Verordnungsentwürfe unter die Lupe genommen. Bei 32 gab es keine Einwände. Konkret ging es etwa um das Dolmetschergesetz und die Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen. Zudem wurde erstmals ein Gutachten zu Möglichkeiten des Bürokratieabbaus im Vergaberecht des Freistaates in Auftrag gegeben.

„2022 war ein von vielen weltpolitischen Krisen geprägtes Jahr, deren Bewältigung auch in Sachsen die Kräfte und Aufmerksamkeit der Politik zwangsläufig auf sich gezogen haben“, betonte Munz. Trotz der herausfordernden Zeit dürfe aber nicht nachgelassen werden, bürokratische Hemmnisse weiter zu reduzieren. Praxistaugliche Gesetze und eine leistungsfähige Verwaltungsstruktur seien Voraussetzung dafür, ein Land auch in Krisenzeiten sicher regieren zu können.