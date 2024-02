Seit 2001 läuft in einer Kirche in Halberstadt eine der langsamsten Realisierungen eines Orgelstücks. 639 Jahre soll es dauern. Nun wird die siebte Pfeife angespielt.

Halberstadt - Bei einem der langsamsten Musikstücke der Welt in der Burchardi-Kirche in Halberstadt steht am Montag (14.30 Uhr) der nächste Klangwechsel an. Dann werde bei dem auf 639 Jahre angelegten Orgelstück ORGAN²/ASLSP („As Slow aS Possible“) des US-amerikanischen Avantgardisten John Cage (1912-1992) eine neue Pfeife angespielt. Dabei handelt es sich nach Angaben der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt um das eingestrichene d. Zwei Jahre lang habe es keinen Klangwechsel gegeben, nun werde aus den insgesamt sechs zu hörenden Pfeifen ein Siebenklang, hieß es.

Das Musikstück wird auf einer dafür gebauten und automatisch betriebenen Orgel gespielt. Es begann am 5. September 2001 mit einer Pause, zwei Jahre später erklangen die ersten drei Pfeifen. 2006 gab es laut Stiftung zwei Klangwechsel und zwischen 2013 und 2020 lauschten die Besucherinnen und Besucher einem Fünfklang. Am 5. Februar 2022 gab es den vorerst letzten, 15. Klangwechsel.