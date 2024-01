Kläranlage in Löningen vor Hochwasser vorerst gesichert

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an.

Löningen - Die vom Hochwasser bedrohte Kläranlage in Löningen (Landkreis Cloppenburg) ist vor den Wassermassen zunächst gesichert. „Die Lage ist aktuell stabil“, sagte Bürgermeister Burkhard Sibbel (Unabhängige für Löningen) am Donnerstag. Die Kläranlage sei zwar von Wasser umgeben, doch sensible Bereiche konnten mit Sandsäcken gesichert werden. Außerdem hatten Einsatzkräfte zuletzt den Deich zur Hase hin um einen Meter erhöht.

Am Donnerstag erreichte das Hochwasser nach Angaben der Stadt einen Pegelstand von mehr als 4,6 Metern - etwa 20 Zentimeter unterhalb des Höchststandes von Weihnachten. Wenn das Wasser noch weiter gestiegen wäre, wäre die elektrische Anlage außer Betrieb gewesen. „Im schlimmsten Fall wäre das Wasser dann ungeklärt in die Hase gelangt“, sagte Sibbel. „Der Fall ist bislang Gott sei Dank nicht eingetreten.“