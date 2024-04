Osnabrück - Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und den Abstieg des VfL Osnabrück so gut wie besiegelt. Die Braunschweiger gewannen am Samstag das Niedersachsen-Duell in Osnabrück mit 3:0 (2:0) und verbesserten sich damit zumindest vorübergehend auf den 13. Tabellenrang. Osnabrück bleibt dagegen abgeschlagen Tabellenletzter und hat vier Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke brachten Anton Donkor (9. Minute) und Rayan Philippe (40.) die Gäste bereits in ersten Durchgang in Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Johan Gomez (60.) alles klar für das Team von Trainer Daniel Scherning, der einst selbst als Coach in Osnabrück tätig war. Kwasi Okyere Wriedt verschoss in der Nachspielzeit auch noch einen Foulelfmeter für die Lila-Weißen.

Die Gäste hatten die Partie an der Bremer Brücke von Beginn an fest im Griff. Die Eintracht stand defensiv sehr stabil und nutzte seine Chancen vorn konsequent. Nach schöner Hereingabe von Marvin Rittmüller brachte Donkor die Braunschweiger früh in Führung. Die Osnabrücker wirkten danach stark verunsichert und hatten Pech, dass Robert Tesche den schnellen Ausgleich verpasste. Den Kopfball des Routiniers pariert Braunschweigs Torwart Ron Thorben Hoffmann stark (10.).

Kurz vor der Pause erhöhte Philippe für die Eintracht nach einem Konter auf 2:0 und sorgte damit früh für die Entscheidung. Denn auch im zweiten Durchgang kam nichts von den Gastgebern, der VfL agierte dem Tabellenplatz entsprechend. Gomez machte nach einer Stunde alles klar für Braunschweig.