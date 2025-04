In Jena kann man für eine weitere Saison in der Bundesliga planen. Die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs der Fußballerinnen tendiert nach dem Sieg gegen Potsdam gegen null.

Nach dem Aufstieg ist der Klassenerhalt für Jena so gut wie geschafft.

Jena - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben den Bundesliga-Klassenerhalt praktisch sicher. Die Thüringerinnen besiegten Schlusslicht Turbine Potsdam 1:0 (0:0) und bauten ihre Serie auf drei Spiele ohne Niederlage aus. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt Jena neun Punkte vor Potsdam und hat die deutlich bessere Tordifferenz. Nur der Letzte steigt ab.

Nach dem Unentschieden gegen Leipzig und dem Sieg in Köln bestimmte Jena das Geschehen gegen Turbine, wies mehr Ballbesitz und mehr Schüsse auf das Tor auf. Der Treffer ließ allerdings auf sich warten. Erst in der 64. Minute traf Isabella Jaron zur Führung. Die 23-Jährige war nach einem langen Freistoß von FCC-Kapitänin Merza Julevic per Kopf zur Stelle.