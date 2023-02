Kleid in Silber statt Blau: Disneys Klasssiker restauriert

Lily James als Cinderella in der Szene des Films „Cinderella“, als sie ihr Ballkleid bekommt.

Berlin - Disneys Märchenfilm „Cinderella“ gibt es nun in restaurierter Form. Der Film hatte 1951 den Goldenen Bären und den Publikumspreis bei der ersten Berlinale gewonnen, nun wurde bei den Filmfestspielen in Berlin die restaurierte Fassung vorgestellt. Bei der Restaurierung habe der Schwerpunkt darauf gelegen, den eigentlichen handwerklichen Charakter des Films von 1950 wiederherzustellen, auch mit seinen Unvollkommenheiten, erklärte Disneys Animationschef Clark Spencer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Diese können bei vorherigen Restaurierungen verloren gegangen sein.

Ein Team von Technikern um zwei Disney-Künstler sei dafür zurück zum Originalnegativ gegangen. Sie hätten sich Bild für Bild angeschaut, um zu erkennen: Wie sah es früher aus? „Dabei erkennt man, dass sich im Laufe der Zeit einige Dinge geändert haben“, sagte Spencer. So habe Cinderellas Haarfarbe ein anderes Blond gehabt und ihr Kleid sei silber statt blau gewesen. Anders als viele andere computeranimierte Filme wurde „Cinderella“ noch von Hand gezeichnet.

Darüber, ob die restaurierte Form im Kino zu sehen sein wird, habe Disney noch keine Entscheidung getroffen, sagte Spencer.