Kleidung an Lagerfeuer in Brand geraten: Frau verletzt

Brandenburg/Havel - An einem Lagerfeuer auf der Insel Hünensteg am Beetzsee in Brandenburg an der Havel ist die Kleidung einer Frau in Brand geraten. Die 32-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen in ein Berliner Unfallkrankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mehrere Menschen feierten am Samstagabend auf der Insel, die im Volksmund Acapulco genannt wird, eine Geburtstagsparty und hielten sich an einem Lagerfeuer auf. Plötzlich kam es zu einer Verpuffung, Kleider der 32-Jährigen fingen Feuer. Die Frau sei dann in den See gelaufen und habe ihre brennende Kleidung gelöscht. „Dennoch erlitt sie erhebliche Brandverletzungen im Bereich ihres Oberkörpers“, teilte die Polizei mit. Mit Booten der Feuerwehr setzten alarmierte Rettungskräfte auf die Insel über.

Warum es zu der Brandausbreitung kam, war bislang unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, befragte Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung. Es werde geprüft, ob etwa Brandbeschleuniger aufs Feuer gekippt worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Hinweise auf die Ursache für die Verpuffung seien bislang aber nicht gefunden worden.