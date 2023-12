Eine Frau hält ein Smartphone in der Hand, auf dessen Display eine Betrugs-SMS zu lesen ist.

Meiningen - Ein 29-Jähriger ist in Meiningen bei einem Kleinanzeigen-Geschäft Opfer eines Betruges geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kaufte er über ein Portal für 510 Euro ein Handy. Zur Bezahlung sei Nachnahme vereinbart worden - das bedeutet, dass der Betrag bei Übergabe des Paketes an den Boten gezahlt werden muss. Als der 29-Jährige dann das Paket öffnete, sei statt eines Handys jedoch nur ein Päckchen Kaffee darin gewesen. Die Polizei rief die Menschen auf, bei Geschäften über Online-Kleinanzeigenportale besonders vorsichtig zu sein.