Halle - Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Kleinbus voller Schüler in Halle schwer verletzt worden. Die fünf Schüler und der Fahrer des Kleinbusses wurden bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Warum die beiden in entgegengesetzter Richtung fahrenden Wagen zusammenstießen, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge könnte der Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben.