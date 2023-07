Hatten - Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Motorrad ist in der Gemeinde Hatten bei Oldenburg eine 43 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam es zu der Kollision, als der 55 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses von einer Landstraße nach links abbiegen wollte, wie die Beamten mitteilten. Dabei stieß er am Dienstagnachmittag mit der ihm entgegenkommenden 43 Jahre alten Motorradfahrerin zusammen. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Kleinbusses wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.