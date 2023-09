Kleinflugzeug stürzt in Großenhain auf Lagerhalle

Großenhain - In Großenhain ist ein Kleinflugzeug auf eine Lagerhalle gestürzt. Auf dem Gelände in der Kreisstadt nördlich von Dresden sei eine tote Person gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Unmittelbar nach dem Absturz sei ein Brand entstanden, den die Feuerwehr gelöscht habe. Angaben zur Identität des Toten lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur Absturzursache hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung übernommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.15 Uhr.