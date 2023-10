Niederndodeleben - Sachsen-Anhalts Kleingärtner haben in diesem Jahr ein durchschnittliches Kürbisjahr erlebt. „Wir hatten eher mittelmäßige Bedingungen“, sagte ein Sprecher des Landesverbandes der Gartenfreunde. Zuweilen sei es zu trocken gewesen. So sei teilweise die Blütenendfäule bei den Kürbissen aufgetreten. Der Nährstoffmangel stelle sich unter anderem ein, wenn es zu warm sei und die Pflanzen ihren Stoffwechsel herunterführen, erklärte der Sprecher. Der Verband vertritt die Interessen der Kleingärtner in Sachsen-Anhalt.

Generell sei der Kürbis bei vielen Hobbygärtnern weiterhin beliebt, sagte der Sprecher. Mittlerweile gebe es sogar Anbaumöglichkeiten im Topf, so dass die Pflanzen auch auf dem Balkon angebaut werden könnten.