Berlin - Nachdem ein schwer verletztes kleines Mädchen in einer Katzenbox vor einem Haus in Berlin gefunden worden ist, ist die Mutter des Kindes als Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Das einjährige Kleinkind soll am Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein. Gegen die Mutter ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung ihres Kindes. Am Dienstag sollte die Frau einem Richter, der über einen Haftbefehl entscheiden muss, vorgeführt werden.

Das kleine Mädchen lag im Bezirk Treptow-Köpenick im Südosten Berlins an der Rückseite eines Mietshauses. Es schwebte nicht in Lebensgefahr, hat aber „erhebliche Sturzverletzungen“ und liegt im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt. Ein zweites Kind war bei der Mutter in der Wohnung und wurde dem Jugendamt übergeben.