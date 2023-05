Hameln - Ein Kleinkind ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Wohngebäudes in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) gestorben. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt. Der Fall ereignete sich am Freitag gegen 11.00 Uhr in einem Wohngebiet. Zu dem Alter des Kindes und der Ursache des Sturzes machte die Polizei keine Angaben. Auch weitere Details wurden nicht genannt. Um das Kind zu retten, war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.