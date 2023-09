Hoyerswerda - Ein Kleinkind ist in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen. Der Einjährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weitere Angaben zum Hergang des Sturzes am Mittwochabend lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fürsorge- und Erziehungspflicht, wie eine Sprecherin sagte.