Berlin - In Berlin-Marzahn ist ein Kleinkind von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der 19 Monate alte Junge am Sonntagnachmittag in Höhe einer Grünanlage auf die Fahrbahn der Martha-Arendsee-Straße gelaufen und dort vom Wagen einer 34-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Junge Kopf- sowie Armverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er sei gemeinsam mit seiner 29-jährigen Mutter auf dem Weg nach Hause gewesen, wie es hieß.