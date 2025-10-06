Storkow - Bei einem Auffahrunfall auf der A12 ist ein Mensch gestorben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen Fürstenwalde-West und Storkow (Landkreis Oder-Spree) am Montagmittag gegen 12.40 Uhr. Demnach fuhr ein Kleintransporter auf einen Lkw auf, der Beifahrer des Kleintransporters verstarb infolge des Unfalls, während der Fahrer schwer verletzt wurde. Die beiden Insassen des Lastwagens sind den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn vollständig.