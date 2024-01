Kleintransporter gerät auf der Autobahn bei Jena in Brand

Jena - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn A4 bei Jena aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Menschen wurden am frühen Freitagmorgen nicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Fahrer habe angegeben, zwischen den Anschlüssen Bucha und Magdala mit einem Wildtier zusammengestoßen zu sein. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für etwa eine Stunde gesperrt. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt.