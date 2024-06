Erxleben - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 in der Nähe von Magdeburg ist der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagmorgen an einer Baustelle ungebremst am Stauende in einen vorausfahrenden Lastwagen gekracht, teilte die Polizei mit.

Dabei wurde die Vorderseite des Transporters so stark beschädigt, dass der 20-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Infolge des Unfalls kam es zu einem Stau von mehreren Kilometern Länge. Für zwei Stunden wurde die A2 zwischen den Anschlussstellen Eilsleben/Uhrsleben und Alleringersleben voll gesperrt. Mittags war die Autobahn wieder frei. Warum der Mann das Stauende übersah, wird laut Polizei noch ermittelt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.