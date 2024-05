Rosenthal-Bielatal - In der Sächsischen Schweiz ist ein 32 Jahre alter Kletterer etwa 15 Meter tief gestürzt und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Montag mitteilte, fiel der Mann am Sonntagnachmittag vom Klettersteig Hansenstein herunter. Zuvor hatten die „Dresdner Neuesten Nachrichten“ berichtet. Die zwei verfügbaren Rettungshubschrauber, die eine sogenannte Windenrettung durchführen können, also eine Person aus der Luft bergen können, ohne landen zu müssen, waren nach Angaben eines DRK-Sprechers bereits bei anderen Einsätzen in Leipzig und in den Schrammsteinen. Deshalb musste der Mann von sieben Kameraden der Bergwacht in einer Korbtrage zu Fuß zur Talstraße transportiert werden. Danach wurde der 32-Jährige mit einem Rettungswagen zur Ottomühle gebracht, von wo er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.