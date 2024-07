Goslar - Im nördlichen Harz ist ein 41 Jahre alter Kletterer rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag an der Marienwand im Okertal, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.