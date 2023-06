Berlin - Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben während des Kleinen Parteitags der CDU Teile einer Straße vor der Parteizentrale in Berlin blockiert. Vier der insgesamt sieben Aktivisten klebten sich am Freitag auf einer Richtungsfahrbahn vor dem Konrad-Adenauer-Haus fest. Der Protest begann nach Angaben der CDU gegen 16.00 Uhr. Die Polizei sei nach etwa 15 Minuten am Ort gewesen. Der Vorsitzende des Unions-Nachwuchses von der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, setzte sich kurzzeitig neben einen der Aktivisten auf die Straße. Die Gruppe ließ in der Mitte der Fahrbahn eine Lücke als Notfallgasse, durch die die wartenden Fahrzeuge nach und nach weiterfahren konnten.