Magdeburg - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft am Freitag weltweit zu Demonstrationen für Klimaschutz auf, auch in Sachsen-Anhalt. Geplant sind nach Angaben der Bewegung Kundgebungen in Magdeburg und Halle am Nachmittag, bei denen es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. „Wir haben keine Zeit mehr für politischen Stillstand“, sagte Elmo Helmecke von Fridays for Future in Halle. Mit Dürre, Starkregen, Waldbränden und Hitzewellen habe man die lebensbedrohlichen Auswirkungen der Klimakatastrophe auf der ganzen Welt beobachten können.

Die Bewegung fordert neben dem weltweiten Ende der Subventionen für fossile Energieträger auch eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes sowie die Einführung einer sozialen Ausgleichsmaßnahme in Form eines Klimageldes.

In Magdeburg solidarisieren sich Mitarbeiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe mit den Demonstranten. In einer gemeinsamen Petition solle ein klares Bekenntnis der Politik zu Bus und Bahn deutlich werden, hieß es in einer Mitteilung des Bündnisses. Konkret fordern die Gewerkschaft Verdi und FFF, dass Bund und Länder ihr Versprechen einer Verdoppelung des ÖPNV bis 2030 wahr machen.