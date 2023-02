Klimaaktivisten besetzen Goldenen Reiter in Dresden

Dresden - Drei Klimaaktivisten haben am Samstag eine Stunde lang den Goldenen Reiter in Dresden besetzt. Zwei seien am Mittag auf den Sockel des Reiterdenkmals geklettert und hätten Banner ausgebreitet, der dritte stellt sich vor das Denkmal, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten klebte sich niemand fest, nach knapp einer Stunde löste die Polizei die Aktion der Gruppe „Letzte Generation“ auf, nachdem eine Passantin sie darauf aufmerksam gemacht hatte.

Wie die Aktivisten auf Twitter erklärten, stehe der Goldene Reiter als Symbol für die Kulturgüter, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft verkörpern. In einer Welt voller Instabilität könnten sich künftige Generationen allerdings nicht mehr angemessen um diese Kulturgüter kümmern. Deswegen seien die Aktivisten auf die Statue geklettert, um die Bundesregierung an ihre Pflicht zu erinnern, die Lebensgrundlagen zu schützen.