Halle - Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Freitagvormittag mit einer Sitzblocke die viel befahrene B100 in Halle blockiert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin begann die Sitzblockade kurz nach 10.00 Uhr. Die Aktivisten teilten in den sozialen Netzwerken mit, dass am Freitag in insgesamt 26 Städten in Deutschland protestiert werde. Auf den dort gezeigten Fotos sind Aktivisten zu sehen, die Masken mit den Gesichtern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aufgesetzt haben. Zudem hielten sie Transparente mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz“.