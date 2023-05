Klimaaktivisten blockieren Verkehr an mehreren Stellen

Berlin - Klimaaktivisten haben in Berlin an mehr als einem Dutzend Stellen den Verkehr blockiert. Unter anderem betroffen seien der Hohenzollerndamm, der Spandauer Damm, die Frankfurter Allee und der Bereich Schönhauser Allee/ Eberswalder Straße, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Autobahnen wurden demnach mit Stand 8.00 Uhr nicht blockiert. „Bleiben Sie ruhig und greifen sie nicht selbstständig ein“, schrieb die Polizei bei Twitter zu den Blockaden.

In Schöneberg klebten sich die Aktivisten an der Kreuzung der Dominicusstraße mit der Hauptstraße auf die Fahrbahn. Am Straßenrand spielte dazu eine kleine Gruppe Musik, wie eine dpa-Reporterin vor Ort beobachtete.

Von den Blockaden beeinträchtigt wurden auch zahlreiche Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). „Heute wieder Störungen beim Betriebsablauf aufgrund von Demonstranten“, twitterte das Unternehmen am Morgen - und zählte anschließend fast 20 Linien auf, die betroffen seien.