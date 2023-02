Dresden - Zwei Klimaaktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben am Samstag in Dresden gegen Kohleabbau protestiert. Man habe mit Kreidespray am Gebäude des Energieversorgers Sachsen Energie mehrere Losungen angebracht, darunter „Wir wollen leben“ und „Kohle tötet“, teilte ein Sprecher der Organisation am Samstag mit. Nach Angaben der Dresdner Polizeidirektion waren Beamte vor Ort. Die Gruppierung wollte nach eigenem Bekunden mit ihrem Protest die Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit von Subventionen für fossile Unternehmen lenken.

„Die Gelder für Subventionen in fossile Industrien können ein 9-Euro-Ticket mehrere Jahre finanzieren. Wenn der Regierung der Profit der reichsten ein Prozent wichtiger ist, als erste, einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu beschließen, wird deutlich: Die Regierung hat das nicht im Griff“, erklärte eine Aktivistin. „Jede Tonne Kohle, die aus dem Boden geholt wird, sorgt dafür, dass unsere Lebensgrundlagen weiter zerstört werden. Schon jetzt merken wir hier vor Ort erste Auswirkungen des Klimanotfalls“.