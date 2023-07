Braunschweig - Klimaaktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben am Freitag eine Straße in der Braunschweiger Innenstadt blockiert. Nach Angaben der Polizei waren vier Demonstranten an dem Protest beteiligt, zwei davon hätten sich festgeklebt. Polizeibeamte seien dabei, die festgeklebten Personen von der Straße zu lösen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Einige Protestteilnehmer hatten sich nach Angaben der Aktivisten als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) maskiert und hielten ein Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz“.

Im gesamten Bundesgebiet sind nach den Angaben der Letzten Generation mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten geplant. „Die Bundesregierung bricht das Gesetz und führt unsere Gesellschaft in den Kollaps“, sagte die Sprecherin der Gruppierung, Carla Rochel. „Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten.“

In Braunschweig wurde angesichts des Protests mitten im Berufsverkehr die Straße gesperrt, die Autos wurden umgeleitet, wie der Polizeisprecher sagte. Unklar war zunächst, ob es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen war.