Lübeck - Die Klimaforscherin Friederike Otto und die Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer haben am Sonntag in Lübeck den Deutschen Umweltpreis erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die mit insgesamt 500.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) „an zwei außergewöhnliche Frauen“. Der Umweltpreis ist nach Angaben der Stiftung eine der höchstdotierten Umweltauszeichnungen in Europa. Er wurde zum 31. Mal verliehen.

Die in London tätige und aus Kiel stammende Klimawissenschaftlerin Friederike Otto wurde für ihre Forschung ausgezeichnet, in der sie die Rolle des globalen Klimawandels bei regionalen Extremwetterereignissen untersucht. Die Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer aus dem Allgäu erhielt den Preis für ihre Pionierarbeit in der Baubranche. Ihr Unternehmen setzt beim Neubau und der Sanierung von Gebäuden auf den Baustoff Holz.