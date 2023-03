Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Vier Unterstützer der Klimaschutz-Gruppe Letzte Generation haben am Samstag die Türen zum Plenarsaal des Landtagsgebäudes in Dresden beklebt. Sie befestigten neun Plakate, auf denen der Artikel 20a des Grundgesetzes gedruckt war, mit Klebstoff an den Scheiben, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen die Aktivisten werde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt, ein Vertreter des Landtags habe Platzverweise erteilt. „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen“, zitierte die Letzte Generation in einer Mitteilung den Text der Verfassung. Mit der Aktion sollten die Abgeordneten des Landtags daran erinnert werden, „dass sie Verantwortung für den Schutz der Lebensgrundlagen tragen“.