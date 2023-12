Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gibt in der Landtagssitzung am Montag (ab 13.30 Uhr) eine Regierungserklärung zur Finanzpolitik ab. In den vergangenen Tagen hatte der SPD-Politiker eine grundlegende Reform der Schuldenbremse gefordert, damit Bund und Länder mehr Investitionen mit Krediten finanzieren können. Im Laufe der Woche wird sich der Landtag auch mit dem Haushalt des Landes für das Jahr 2024 befassen. Die Haushaltsberatungen beginnen am Dienstag. Noch am Montag wollen SPD und Grüne ehrgeizigere Klimaziele beschließen. Unter anderem soll das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2040 vorgezogen werden.