Nach einem Klingelstreich an seiner Haustür ist ein Mann in Bayern handgreiflich geworden. Ein Zehnjähriger erlitt dabei einen Schock.

Nach einem Klingelstreich soll ein Mann in Bayern ein Kind kopfüber in eine Regentonne gesteckt haben.

Tirschenreuth/DUR – Im bayrischen Tirschenreuth bei Nürnberg ist am Wochenende ein Klingelstreich eskaliert. Wie die Polizei berichtet, waren mehrere Kinder am 30. April 2023 in der Stadt unterwegs und klingelten an mehreren Haustüren.

Klingelstreich geht schief: Mann steckt Kind kopfüber in Regentonne

Als ein Zehnjähriger gegen 19.20 Uhr an der Wohnungstür eines 53-jährigen Mannes klingelte, geriet die Situation außer Kontrolle: Der Mann soll das Kind zunächst gepackt und geschlagen haben. Anschließend soll er den Jungen mehrmals kopfüber in eine mit Wasser gefüllte Regentonne getaucht haben.

Lesen Sie auch: Wut über Klingelstreich - Älterer Mann schießt auf Sechsjährigen

Laut Polizei erlitt das Kind einen Schock. Inwieweit gegen den Mann ermittelt wird, ist aktuell noch unklar.

Hintergrund: Ist ein Klingelstreich strafbar?

Bei einem Klingelstreich handelt es sich in Deutschland rechtlich um eine Ruhestörung, wenn der Streich häufig oder nachts ausgeführt wird. Klingelstreiche könnten damit als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.