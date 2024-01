Uelzen/Dortmund - Nach dem Brand in einem Uelzener Krankenhaus mit vier Toten haben Patientenschützer sich für Sprinkleranlagen in Kliniken ausgesprochen. Selbstständige Löschanlagen müssten in jedem Patienten- und Personalzimmer gesetzlich vorgeschrieben werden, forderte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, am Freitag. Brände in Krankenhäusern hätten in den vergangenen fünf Jahren um 130 Prozent zugenommen, die Regelungen des vorbeugenden Brandschutzes in den rund 1900 Kliniken in Deutschland stießen an Grenzen. Nach dem Brand in Uelzen am späten Donnerstagabend stieg die Zahl der Toten auf vier.

Brysch betonte, Sprinkleranlagen reagierten auf Wärme oder Rauch und bekämpften Entstehungsbrände sowie unkontrollierte Rauchentwicklung frühzeitig: „Schließlich können sich die meisten Patienten nicht selbst retten. Auch riechen schlafende Menschen den Brandrauch nicht.“ Die Anlagen schützten sowohl Hilfsbedürftige als auch Mitarbeiter und könnten Sachschäden deutlich begrenzen. Er kritisierte: „Sogar Möbelhäuser und Lagerhallen verfügen hierzulande über einen besseren Brandschutzstandard als Krankenhäuser.“

Bei den vier Toten aus Uelzen handelt es sich nach Polizeiangaben um Patienten. Wie viele Menschen insgesamt bei dem Feuer verletzt wurden, war zunächst unklar. Es gebe eine zweistellige Zahl an Verletzten, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war im dritten Stock der Klinik ausgebrochen, es griff auf mehrere Patientenzimmer über. Zahlreiche Menschen wurden aus dem Krankenhaus gerettet, einige über Leitern.