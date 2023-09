Gesundheit Kliniken befürchten Insolvenzen und fordern mehr Geld

Viele Krankenhäuser in Berlin befinden sich in einer finanziell schwierigen Lage. Bei einem bundesweiten Aktionstag sind auch in der Hauptstadt Ärztinnen, Pflegeschüler und Verwaltungspersonal auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren.