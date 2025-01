Nürnberg - Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg nach einem späten Joker-Tor von Winter-Zugang Tim Drexler den nächsten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Der eingewechselte Verteidiger traf beim 1:0 (0:0) gegen den SV Darmstadt nach Flanke von Berkay Yilmaz in der 85. Minute. Coach Klose zog mit den Franken mit 28 Punkten am Tabellennachbarn aus Hessen (25) vorbei.

Darmstadt begann vor 25.968 Zuschauern mit viel Ballbesitz und traf auch früh durch Fraser Hornby. Problem: Wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung zählte das Tor nicht.

Im Verlauf der ersten Hälfte übernahm Kloses Elf vermehrt die Initiative. Der 20-jährige Rafael Lubach, der den angeschlagenen Jens Castrop im Mittelfeld ersetzte, kam zweimal aussichtsreich zum Abschluss. In der Nachspielzeit ging „Club“-Kapitän Robin Knoche dann am eigenen Strafraum fahrlässig in einen Zweikampf mit Hornby. Der Ball trudelte am FCN-Tor vorbei.

Darmstadt mit Verletzungspech

Ärgerlich für Gäste-Trainer Florian Kohfeldt war, dass er bis zur 34. Minute schon zweimal wechseln musste. Kai Klefisch und der Ex-Nürnberger Fabian Nürnberger verletzten sich und konnten nicht weiterspielen.

Auch in der zweiten Hälfte unternahmen die Nürnberger offensiv mehr. Nur wenige Aktionen gingen dabei von Spielmacher Julian Justvan aus, der gegen seinen letztjährigen Verein nicht ins Spiel fand. Das Siegtor aber leitete Justvan mit dem Pass auf Flankengeber Yilmaz ein. Darmstadt hatte zuvor nach einer Ecke eine hervorragende Kopfballchance von Merveille Papela (75.).