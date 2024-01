Berlin - Roger Kluge und Theo Reinhardt aus Berlin liegen nach dem ersten Tag des Six-Day-Weekends in Führung. Die dreimaligen Bahnrad-Europameister und Titelverteidiger gewannen am Freitagabend vor 5200 Zuschauern im Berliner Velodrom die finale große Jagd und setzten sich damit an die Spitze. Kluge/Reinhardt führen mit 70 Punkten vor den Weltmeistern Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip aus den Niederlanden (68) und der Überraschungsmannschaft Philip Hejnen/Peter Moore (38 - Niederlande/USA).

Das 111. Berliner Sechstagerennen wurde in diesem Jahr mangels Nachfrage von zuletzt drei auf zwei Tage gekürzt. Mit dem Zuspruch zeigten sich die Organisatoren zufrieden. „Am Eröffnungstag war die Halle schon richtig gut besucht. Das zeigt sehr deutlich, dass unser Konzept aufgegangen ist und das Berliner Sechstagerennen eine Zukunft hat“, sagte Sixday-Chef Valts Miltovics. Für den Finaltag sei das Rennen fast ausverkauft.