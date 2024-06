Angehende Polizistinnen und Polizisten nehmen an ihrer Vereidigungsfeier in der Swiss Life Hall teil.

Hannover - Insgesamt 984 neue Polizisten und Polizistinnen sind in Hannover vereidigt worden. Sie schworen, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die niedersächsische Verfassung zu wahren und zu verteidigen. Bei der Feier in der Swiss Life Hall waren am Donnerstagmittag mehr als 3100 Gäste anwesend, darunter Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens. „Die aktuellen Entwicklungen und derzeitigen Herausforderungen machen deutlich: Für den Erhalt und den Schutz unserer Demokratie braucht es neben einer wachen und couragierten Bevölkerung vor allem durchsetzungsstarke und verlässliche Sicherheitsbehörden. Ich freue mich, dass Sie sich dafür entschieden haben, ein Teil unserer Polizeifamilie zu werden“, sagte die SPD-Politikerin.

Die Polizeikommissaranwärter sind Absolventen der Bachelorstudiengänge der Jahrgänge 2023 und 2024. In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Innenministeriums derzeit knapp 20.000 Polizeibeamte. Dazu kommen rund 4500 Polizeiverwaltungsbeamte.